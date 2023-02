Klara Castanho fala pela primeira vez sobre abuso sexual e afirma que teve ajuda profissional para lidar com a fase difícil

15/02/2023 | 10:10



Depois de passar por um momento complicado, Klara Castanho está colocando a vida no eixo. Em junho de 2022, a atriz revelou que sofreu abuso sexual, engravidou e entregou o bebê para adoção. Na época, o caso foi exposto na web e ela recebeu apoio de diversos artistas e fãs. Agora, seis meses depois, Klara foi entrevistada pelo TV Fama e disse que também teve ajuda profissional.

- Eu recebi mensagens maravilhosas e um cuidado muito grande das pessoas. Sou uma mulher de 22 anos de idade, de um forma ou de outra, ainda estou entendendo o meu lado profissional e retomando as rédeas. [...] Não posso reclamar, tenho mesmo rede de apoio incrível ao meu redor. [...] Sempre tive ajuda profissional [com psicólogo], então foi só agregar o que estava acontecendo.

Longe da TV Globo, a atriz entrou na onda das plataformas de streamings e está com a agenda lotada de projetos:

- Neste ano vai sair a segunda temporada de De Volta aos 15, tem um filme de comédia, um de terror e estamos na expectativa da terceira temporada de Bom Dia, Veronica.

Além disso, Klara fez planos para o Carnaval 2023:

- É o primeiro Carnaval que estou realmente curtindo e vivendo. Vou viajar com as minhas amigas e me conhecer.