FPA/Lupion: BNDES disse que retomará linhas de crédito agro com mais recursos

15/02/2023 | 10:07



O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), disse que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) garantiu que retomará as linhas de crédito agropecuário com mais recursos nos próximos dias. "Questionamos o BNDES sobre os motivos da suspensão de 11 linhas de crédito agropecuário. Houve resposta do presidente (do BNDES, Aloizio) Mercadante dizendo que os recursos foram contratados de forma muito rápida e com a promessa de que as linhas serão retomadas com mais recursos nos próximos dias", afirmou Lupion em coletiva de imprensa nesta terça-feira (14).

"Eles disseram que eram recursos remanescentes, mas não explicaram de onde vieram os recursos e nem de onde virão os novos recursos. Aguardo explicação técnica aos ofícios que enviamos com esses questionamentos", acrescentou.

Segundo ele, a expectativa da bancada ruralista é a de que as linhas sejam retomadas. "A suspensão gera uma preocupação enorme no setor, em um momento difícil para o setor, especialmente no Sul, em que precisamos ter acesso ao crédito. Esperamos que o produtor rural não seja prejudicado, que o BNDES retome as linhas de financiamento, assim como todo o planejamento do Plano Safra", afirmou Lupion.

A manifestação de Lupion ocorre em meio à propagação, por parlamentares ruralistas, da informação de que o governo havia fechado as linhas do BNDES e da negativa do governo de que tenha encerrado o financiamento agropecuário por meio do BNDES.