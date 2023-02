Água Santa tenta manter vice-liderança contra RB

Heitor Mazzoco e Pedro Lopes



15/02/2023 | 09:11



Em um grupo disputado, o Água Santa tenta se manter na vice-liderança para avançar, pela primeira vez, às quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira (15), o time do Grande ABC recebe o RB Bragantino, no Distrital do Inamar, às 15h.



A equipe tenta chegar aos 14 pontos, mesma pontuação do líder do Grupo B, o São Paulo. Uma vitória contra o time de Bragança Paulista e derrotas de Guarani (10 pontos) e Mirassol (9 pontos) deixam o Água Santa mais próxima da classificação para a próxima fase da competição. Com um começo irregular (perdeu para Ferroviária e Corinthians na sequência), a equipe de Diadema se reencontrou na competição. Antes da partida contra o Palmeiras, o Netuno vinha de três vitórias consecutivas, contra Portuguesa, Ituano e Santo André. A meta agora é buscar mais uma vez o caminho dos três pontos junto de sua torcida.



A partida do Água Santa não será fácil. Isso porque, o RB Bragantino é o líder do Grupo A, com 14 pontos. Nos últimos três jogos, a equipe do Interior marcou sete pontos. Foram duas vitórias contra Guarani e São Paulo (esta de virada) e um empate sem gols com o Mirassol.



O RB Bragantino tem uma das melhores defesas da competição. O time sofreu seis gols até o momento. Mesma marca do São Bernardo e ficando atrás de Corinthians (sofreu cinco gols) e Palmeiras (dois gols sofridos).