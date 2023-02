Ainda internado, Ratinho aparece andando pela primeira vez após cirurgia no joelho: Nada de dor

15/02/2023 | 09:10



Boa recuperação! Ratinho passou por uma cirurgia no joelho na última segunda-feira, dia 13, para diminuir dores que sentia ao andar. E agora, para acalmar o coração dos fãs, o apresentador de 66 anos de idade já surgiu nesta quarta-feira, dia 15, dando início aos exercícios de recuperação.

No Instagram, ele apareceu dando uma voltinha pelo quarto do hospital, com a ajuda do médico e um andador. Com muito bom humor para lidar com o momento, Ratinho ainda brincou sobre a questão do banho após o procedimento:

- Ruim não é. Já estou acostumado a ficar oito dias sem tomar banho quando vai pescar, tem problema não.

Mas, para desmentir que não estaria tomando banho desde o início da internação, na legenda ele escreveu:

Só este povo que filma e fica falando que a gente não toma banho no hospital. Tudo mentira, já vou logo avisando.

O apresentador também falou sobre o procedimento e explicou que colocou uma prótese no joelho direito para conseguir andar com mais firmeza.

- Eu coloquei uma prótese na perna direita e olha, sensacional, viu? Não tive dor nenhuma, nada de dor!