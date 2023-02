São Bernardo FC pode atingir melhor campanha desde 2017

Heitor Mazzoco e Pedro Lopes



15/02/2023 | 09:05



O São Bernardo FC está a três pontos da melhor campanha na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-1 desde 2017, quando o formato atual com 12 jogos por equipe na fase de grupos foi estabelecido.



O Tigre está no Grupo D com 14 pontos e sete jogos (um a menos diante do cancelamento da partida contra o Ituano no último fim de semana diante das fortes chuvas no Interior). Em cinco jogos, o São Bernardo FC disputará 15 pontos. A expectativa da torcida, claro, é a classificação para as quartas de final. No entanto, o feito de melhor campanha na fase de grupos está próxima. Caso vença o Guarani, nesta quarta-feira (16), às 19h30, em Campinas, o Tigre chegará aos 17 pontos.



Em 2022, o Tigre, que retornava para elite, terminou a primeira fase com 4 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Com um total de 16 pontos, a equipe do Grande ABC avancou para a segunda fase. Em 2017, a competição foi complicada para o Tigre, que marcou apenas 10 pontos e foi rebaixado para A-2. No grupo D deste ano, o São Bernardo tem a companhia de Palmeiras (líder com 20 pontos), Santo André (terceiro com 13) e a lanterna Portuguesa (cinco pontos).



A PARTIDA

Contra o Guarani, a expectativa dos atletas é boa. A equipe vem de três vitórias sem sofrer gols – contra São Bento, Ferroviária e Corinthians – ajudando a manter o saldo de gols positivo, primeiro critério de desempate. O goleiro Alex Alves destaca o entrosamento da equipe. “Estamos em um momento único que tem que ser valorizado. Três vitórias consecutivas no Campeonato Paulista é muito difícil. (E isso) é fruto do trabalho com entendimento e entrosamento, com a base mantida. É muito bacana a compreensão da equipe”, afirma. “A equipe deles é muito qualificada, e temos que entrar na partida do mesmo jeito que estamos vindo dos últimos jogos, com muita força e dando o máximo com marcação e finalização. Temos tudo para conseguir (os três pontos). Tivemos bons resultados fora de casa, e vamos com o intuito de pontuar.”