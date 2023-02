Pedro Scooby faz novo desabafo sobre briga com Luana Piovani: Quem está sofrendo são as crianças

15/02/2023 | 08:10



Pedro Scooby usou as redes sociais para fazer um novo desabafo sobre a longa briga com Luana Piovani. Prestes a retornar ao Brasil, depois de cumprir compromissos nos Estados Unidos, o surfista disse estar focado no bem estar dos pequenos Bem, Liz e Dom.

- Na sexta-feira, vou para Portugal ficar com as crianças um pouquinho. Eu já tinha prometido para eles, então eu vou para lá, começou Pedro, enquanto se ajeitava no avião.

Logo depois, ele contou que tem recebido a ajuda de uma profissional para lidar com esse momento difícil na família.

- A gente está em um momento de cuidar da minha família, minha saúde mental, das crianças, do meu joelho também. Vou fazer um preparo físico, estou voltando a treinar. Tem uma pessoa, a Artenira Silva, que, desde eu fiz aquela live, ela tem me ajudado muito na minha saúde mental, na minha família e ela agora tá dentro do time que está pra me ajudar.

Scooby ainda reforçou que sabe como toda essa situação tem afetado seus filhos com Piovani.

- A Arterina é uma psicóloga forense, tem várias teses defendendo mulheres, ela é feminista, então eu vou deixar esse assunto com quem sabe e pra resolver tudo da melhor forma possível. No final, quem está sofrendo mais são as crianças. É triste. Elas, de alguma forma, estão sendo afetadas e a gente tem que evitar isso.