Produção industrial da zona do euro cai 1,1% em dezembro ante novembro

15/02/2023 | 07:25



A produção industrial da zona do euro caiu 1,1% em dezembro ante novembro de 2022, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 15, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,6% na produção de dezembro.

Na comparação anual, a produção industrial do bloco sofreu contração de 1,7% em dezembro, maior do que o declínio de 0,7% previsto no consenso do WSJ. A Eurostat também revisou os dados da produção industrial de novembro, para alta mensal de 1,4% e ganho anual de 2,8%. Em 2022 como um todo, a produção industrial da zona do euro teve expansão média de 0,9% ante o ano anterior.