Taxa anual do CPI do Reino Unido desacelera a 10,1% em janeiro

15/02/2023 | 07:21



A inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em janeiro, depois de ter renovado máxima em 41 anos em outubro do ano passado. Dados do ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país, mostram que a taxa anual do CPI britânico ficou em 10,1% em janeiro, perdendo força em relação ao nível de 10,5% de dezembro. Em outubro, o CPI anual havia atingido 11,1%, patamar mais alto desde outubro de 1981.

O resultado de janeiro ficou abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam taxa de 10,3%. Na comparação mensal, o CPI do Reino Unido caiu 0,6% em janeiro. Neste caso, a projeção no levantamento do WSJ era de queda de 0,3%. O núcleo do CPI britânico, que desconsidera preços de energia e alimentos, recuou 0,9% em janeiro ante dezembro. Já no confronto anual, o núcleo do CPI teve alta de 5,8% no último mês.