Unicef: Ao menos 32 milhões de crianças vivem na pobreza no Brasil

15/02/2023 | 07:07



Pelo menos 32 milhões de meninos e meninas no Brasil vivem na pobreza. O número representa 63% do total de crianças e adolescentes no País e abarca a pobreza em diversas dimensões: renda, alimentação, educação, trabalho infantil, moradia, água, saneamento e informação. É o que indica a pesquisa "As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil", divulgada nesta terça-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

"Neste momento em que presidente, vice-presidente, ministros, governadores, senadores e deputados iniciam novos mandatos, o Unicef alerta para a urgência de priorizar políticas públicas com recursos suficientes voltadas a crianças e adolescentes no País", afirma a entidade. "A pobreza multidimensional impactou mais quem já vivia em situação mais vulnerável - negros e indígenas e moradores das Regiões Norte e Nordeste -, agravando as desigualdades no País. Entre crianças e adolescentes negros e indígenas, 72,5% estavam na pobreza multidimensional em 2019."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.