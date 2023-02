Parque Imigrantes. Fuzuê Varietê vai se apresentar. Um circo da folia pelas ruas. E os bailes de salão em 1994

Ademir Medici



Fuzuê: reunião festiva e animada com música e dança, cf. Dicionário Priberam da Língua Portuguesa.

Estamos na periferia de São Bernardo, adiante do Centro do Batistini, no bairro que leva o nome da Rodovia dos Imigrantes. Tudo é festa no lugar. Aguarda-se o sábado de Carnaval.

Um circo nas ruas

Texto: Cibele Mateus

O bloco Maria Fuá sairá às ruas do Parque Imigrantes às 14h. Logo em seguida será a vez da "Fuzuê Varietê", um espetáculo de circo formado por Arguta (Cia Terrível), Saracutica (Circo Bem Bolado), Palhita e Sizu (Cia dos Tortos).



Temos muitas fotos. Selecionei de 2018 para frente, a partir da transferência do bloco para o Parque Imigrantes. O bloco brincou sete anos seguidos no Jardim Calux e, de 2018 para cá, mudou suas ações para o Parque Imigrantes, onde mora a maioria das integrantes.



A Fuzuê Varietê começará sua exibição às 15h, na Praça Parque do bairro.

NOTA DA MEMÓRIA – Além de promover Carnaval popular desde 2011, como assinala seu estandarte, o bloco Maria Fuá faz memória e constrói história. São lindas fotos guardadas. E são tantas que esta página resolveu publicar a maior parte delas, dando crédito aos autores das imagens. Mas é preciso voltar no tempo, como “Memória” vem fazendo há 35 anos.



Vai ter baile de salão.

Em quase todas as cidades.

Estamos em 1993.

Há 30 anos, o Grande ABC vivia o crepúsculo da era dos bailes de salão. Clubes tradicionais como o Ribeirão Pires FC permaneceram fechados. Primeiro de Maio e São Caetano EC só organizaram matinês. Mas houve resistências.



O Aramaçan fez o “Carnaval na Bahia”, animado pela Banda Frequência Modulada. No Clube de Campo do ABC tocou a Banda Caribê. Em São Bernardo, bailes no MESC, na Associação dos Funcionários Públicos e no Volkswagen Clube, que manteve o concurso de fantasias. Em São Caetano, bailes noturnos no General Motors e no Cerâmica.

Em Mauá, bailes no Independente e no Industrial – este escolheu um tema político: “Caras Pintadas”, com a Banda Toque de Malícia.



Trinta anos depois, Clube de Campo, VW Clube, GMEC e ADC Cerâmica são clubes que ficaram para a história. Em compensação, houve festa nas ruas em quatro cidades, com desfiles oficiais em Santo André, São Bernardo e Mauá e baile a céu aberto em Diadema.



Fotos: Joyce Carina

ORGANIZAÇÃO. Parque Imigrantes, 2018. Cintia Mateus, tocadora de surdo e berimbau; e o estandarte do bloco com a data para ficar na história: cinco anos depois, neste 2023, a festa se repete, linda, grandiosa...

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 14 de fevereiro de 1993 – ano 34, edição 8310

GRANDE ABC – Estado promete 11 novas escolas para a região; e 15 escolas seriam reformadas.

CARNAVAL 93 – A Banda do Panelinha abria o Carnaval de Rua de Santo André no sábado, 13 de fevereiro. Mais de 800 pessoas acompanharam a banda pelas ruas do centro. Era o sexto ano seguido de desfiles.

EM 15 DE FEVEREIRO DE...

1903 – Licencia-se por 30 dias a professora Estephania Braga, da escola mista do bairro dos Meninos, hoje Rudge Ramos, em São Bernardo.

¦ Da agência noticiosa Havas: greve no Porto de San Fernando, na Espanha. Estão parados os vendedores de hortaliças, operários de diversas fábricas, tipógrafos. Em Coruña a greve é quase geral. Em patrulhas dobradas, os guardas civis percorrem as ruas.

1968 – Realizado, em Santo André, um curso de educação sexual.

1973 – Professor Farid Casseb assume a direção da Faculdade de Direito de São Bernardo.

1978 – Prefeito Raimundo da Cunha Leite anuncia projeto de colocação flúor na água de São Caetano.

