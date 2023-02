Obituário - 15 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



15/02/2023 | 06:30



SANTO ANDRÉ

Terezinha Garcia Delicato, 90. Natural de Garça (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Professora. Dia 9. Jardim da Colina.

Sebastião Moreno Ribeiro, 74. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no Parque São Lucas, na Capital. Dia 9, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Claudio Belmude Arnaud, 65. Natural de São Caetano. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista da Costa, 63. Natural de São José do Ivaí (PR). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erisvaldo Gomes Novaes, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Raquel Batista de Almeida, 95. Natural de Santa Inês (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Milton Navarro, 88. Natural de Vila Fortuna (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Guiomar de Oliveira Santos, 87. Natural de Caetité (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Jovita Lambarina dos Santos, 84. Natural de Planalto (BA). Residia no bairro Alves Das, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Maria Antônia da Silva, 83. Natural de Quixadá (CE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Doris Anne do Nascimento, 77. Natural da Alemanha Oriental. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aparecida de Paula Silva, 76. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Mario Yokinobu Tamashiro, 76. Natural de Itariri (SP). Residiana Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Vandei Eva da Silva, 60. Natural de Livramento de Nossa Senhora (BA). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Cícero Lima Fortaleza, 55. Natural de Guadalupe (PI). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9.

Cemitério Jardim da Eternidade, bairro Parque de Exposição, em Picos (PI).

Edno Beserra de Lima, 50. Natural de São Bernardo, Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Marlene Ferreira Damasceno, 75. Natural de Conceição do Coité (BA). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcos Garrote, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Maria Chaves Matias, 90. Natural de Pedra Branca (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzia Soares Besson, 89. Natural de Itaju (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Amaro Laurentino da Silva, 88. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Vale da Paz.

Edilia Vicente de Souza, 83. Natural de Jardim (CE). Residia no bairro Eldorado. Dia 8. Cemitério São João Batista, em Jardim.

Margarida Oliveira Virgens, 79. Natural de Ipirá (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Saturnino Cardoso Martins, 78. Natural de Cana Brava (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Francisco Eunice de Carvalho, 72. Natural de Solonópolis (CE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Lídia dos Reis, 66. Natural de Santo Sé (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Donizete Cardoso do Nascimento, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Edson Roberto Victorio, 66. Natural de Birigui (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Vera Lúcia Pereira dos Santos, 66. Natural de São Paulo Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Solange Santana de Almeida, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Margarete Souza Nunes, 58. Natural de Neópolis (SE). Residia no Centro de Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Carlos Edson Palermo, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Orly, na Capital. Dia 9, em Diadema. Cemitério São Luís, na Capital.

Nilson Lourenço da Silva, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Maria de Fátima Nascimento, 71. Natural de Flores (PE). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Wilson Ferreira da Silva, 70. Natural de Itapecerica da Serra (SP). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Adelaide Maria de Queiroz Toloi, 90. Natural de Iturama (MG). Residia no Sítio Maria Joana, em Rio Grande da Serra. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de São José do Rio Preto (SP).