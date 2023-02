Luiz Fernando cumpre agenda em Brasília

Da Redação



15/02/2023 | 06:03



O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) passou a terça-feira (14) em Brasília. Na agenda, o petista realizou vários encontros importantes. O primeiro deles foi com o ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta (PT). Na conversa, os dois falaram sobre a importância do jornalismo regional. “A imprensa cumpre papel importantíssimo no combate às fake news”, disse. Luiz Fernando também esteve com o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luiz Ferrarezi. Também havia agenda com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Luiz Marinho (Trabalho) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). “Estamos buscando recursos para o Grande ABC e para o Estado.”

Bastidores

Confusão em Rio Grande

A terça-feira (14) foi agitada no meio político de Rio Grande da Serra. Uma discussão acalorada na frente em um dos prédios adminstrativos da Prefeitura envolvendo o secretário de Governo, Gilmar Miranda, seu irmão, o vereador Agnaldo Miranda, e um negociador de terrenos terminou em vias de fato. Os três foram parar na delegacia e a confusão causou incomôdo até na prefeita Penha Fumagalli (PTB). Foi o assunto do dia na cidade.