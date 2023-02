São Bernardo quer vender terrenos da Educação por R$ 81,7 milhões

Artur Rodrigues



15/02/2023



A Prefeitura de São Bernardo marcou para esta quinta-feira (16) a concorrência pública para a venda do terreno onde está a Secretaria de Educação, localizada no bairro Nova Petropolis. O edital de chamamento prevê um valor total de R$ 81,69 milhões para a alienação do prédio e permite ao comprador pagar em até 20 parcelas. O terreno da secretaria é dividido em duas áreas, a A1 e a A2. A primeira, com 8.926,86 m², é avaliada em R$ 36.642.000,00. Já a segunda, com 9.999,25 m², tem o valor estipulado em R$ 45.057.000,00.

A venda foi aprovada pela Câmara na última sessão do ano passado, após a Prefeitura enviar um requerimento de urgência para a votação. O projeto apresentado pelo Executivo considerava que “desde a instalação do equipamento municipal, inúmeras alterações ocorreram, em especial a reorganização urnabística e o crescimento da cidade que elevaram a região onde está instalada a Secretaria de Educação ao patamar de área nobre. Este novo perfil urbanístico resulta que a manutenção da instalação de equipamentos municipais não é a forma mais adequada de utilização do espaço, cujo perfil de ocupação se modificou consideravelmente nos últimos anos”.



Apenas os vereadores Ana do Carmo (PT), Ana Nice (PT), Getúlio do Amarelinho (PT), Glauco Braido (PSD) e Julinho Fuzari (PSC) foram contra a venda. Não houve abstenção. Também foi aprovada a alienação do prédio da secretaria de Serviços Urbanos, no bairro Rudge Ramos. “É lamentável o prefeito da nossa cidade entregar os próprios públicos à iniciativa privada. Eles poderiam ser utilizados para atividades culturais, para a ampliação do atendimento à nossa população. Ele está extinguindo a possibilidade de espaço cultural à população de São Bernardo”, declarou a vereadora Ana Nice (PT), líder da oposição no Legislativo.



O Diário tentou contato com todos os vereadores da base governista, mas nenhum deu retorno. Na sessão que aprovou a venda, o vereador líder do governo na Câmara, Ivan Silva (PP), disse que o espaço que abriga a secretaria de Educação está obsoleto. “O mundo hoje está cada vez mais tecnológico e os prédios em questão não conseguem atender às demandas tecnológicas, pois estão obsoletos. No caso da Secretaria da Educação, é um espaço muito grande para a quantidade de funcionários que lá trabalham. A venda possibilita ocupação mais útil, além de gerar mais emprego e movimentar a economia da cidade”, afirmou.



A secretaria de Educação ocupa o atual prédio há mais de 30 anos e leva o nome do engenheiro Salvador Arena, empresário brasileiro que fundou a Termomecânica e a Fundação Salvador Arena, uma das escolas mais tradicionais de São Bernardo.



OUTRAS VENDAS

Recentemente, a Prefeitura de São Bernardo vendeu o espaço destinado ao Centro de Reflexão de Trânsito, localizado ao lado do ginásio Poliesportivo e que fornecia atividades educativas voltadas ao trânsito, para uma construtora, e outro próximo ao supermercado Bem Barato, no Rudge Ramos.



O terreno onde foi erguido um outro supermercado Bem Barato, na avenida Pereira Barreto, também era propriedade pública. Uma parte dele foi leiloada para a construção do supermercado, enquanto a outra foi reservada para o chamado Parque das Bicicletas.