Mel Maia recupera bens roubados e desabafa: 'Fui atacada por ter sido assaltada'

14/02/2023 | 22:03



Mel Maia informou na tarde desta terça, 14, que recuperou seu veículo e os seus pertences. Na madrugada, a atriz publicou um stories no Instagram relatando que havia sido assaltada junto com os pais e o namorado, o MC Daniel. Ela afirmou que levaram documentos, celulares e o carro que deu ao pai recentemente, e fez um apelo para que os criminosos devolvessem os bens.

"A gente conseguiu recuperar o carro, estamos dentro do carro do meu pai, graças a Deus. Conseguimos recuperar os telefones também, tem dois com o Daniel. Obrigado a todo mundo pela ajuda", contou. Ela agradeceu ao apoio dos fãs que compartilharam os stories e levaram o assunto até a mídia, além de explicar que acabou perdendo os contatos que estavam em seu celular.

Comentários de ódio

Mel Maia repudiou quem debochou da atitude dela em pedir para que quem a roubou devolvessem os itens. "Para as pessoas que debocharam, que enfiaram política no meio, falando de 'faz o L', debochando da situação, pessoas completamente sem empatia. Já sabem, né? Eu quero que vocês vão para aquele lugar."

A atriz afirmou que não liga para os comentários de ódio e que sente pena das pessoas que a atacam. "O que me deixa chocada é que estou sendo atacada por ter sido assaltada. Tudo bem, que eu não ligo. A pessoa que perdeu o tempo dela para me atacar por ter sido assaltada, não tem o que fazer na vida. Juro, não tenho raiva, tenho pena", disse.

Por fim, ela lembrou que qualquer um está sujeito a uma situação semelhante. "Independente de quem esteja no poder, a gente está no Rio de Janeiro. Isso é inevitável, acontece e continuará acontecendo. É muito difícil a gente pensar que isso vai acabar da noite pro dia, tanto quem mora no Rio de Janeiro quanto em qualquer lugar do Brasil a gente sabe que estamos sujeitos a sofrer um assalto. Vocês quererem me atacar porque fui assaltada não faz sentido nenhum", finalizou.