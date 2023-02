Banco de Sangue de Santo André faz ação para estimular doações no Carnaval

Da Redação



14/02/2023 | 18:57



O GSH Banco de Sangue de Santo André vai funcionar em um horário diferente durante a campanha #FoliaSolidária, na próxima semana, para atender as pessoas que queiram aproveitar para doar sangue durante o Carnaval.

Segundo a instituição, as doações costumam cair nesse período do ano por conta da festa, "mas é importante que as pessoas separem um tempo para ajudar", diz o comunicado do GSH.

As datas e horários serão: fechado no domingo (19), e na terça-feira (21). Nos demais dias, estará aberto, atendendo aos doadores em seu horário normal, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel). Ao todo, o Banco de Sangue tem capacidade para receber até 3.000 doadores de sangue por mês e abastece cerca de 26 hospitais.

Para doar, é preciso apresentar um documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos, estar bem de saúde, não ter bebido ou ingerido alimentos gordurosos nas últimas 12 horas, entre outros requisitos. Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não podem doar, já que a particularidade varia a cada país.



SERVIÇO

GSH Banco de Sangue de Santo André

Endereço: Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel) -- possui estacionamento no local.

Telefones: (11) 4434-8200 | (11) 94197-1651

Atendimento: de segunda a sábado, das 7h às 12h