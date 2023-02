Bolsas de NY fecham mistas, com aumento da perspectiva de Fed mais agressivo

14/02/2023 | 18:28



As bolsas de Nova York fecharam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 14, após uma sessão volátil marcada pela divulgação da leitura de janeiro do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos. Junto com comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed), o dado levou o mercado a praticamente descartar a chance de corte juros este ano.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em queda de 0,46%, a 34.089,27 pontos; o S&P 500 perdeu 0,03%, a 4.136,13 pontos; e o Nasdaq avançou 0,57%, a 11.960,15 pontos.

Segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, o CPI subiu 0,5% em janeiro ante dezembro, ao passo que apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,4% no período. Ambos os dados vieram em linha com a mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. Contudo, na comparação anual, o CPI dos EUA subiu 6,4%, e o núcleo do CPI teve incremento 5,6% no mês passado, superando as previsões de analistas.

Monitoramento do CME Group mostra que a chance de que o Fed corte os juros básicos dos Estados Unidos ainda em 2023 reduziu após a publicação CPI, de 4,6% ontem para 0,9% por volta das 18h (de Brasília). Assim, a chance de que o ano termine em uma faixa de juros acima da atual, de 4,50% a 4,75%, passou de 77,8% para 92,3%, na mesma comparação.

Para Edward Moya, da Oanda, as ações dos EUA caíram em grande parte da sessão, pois as tendências de desinflação estão em perigo, o que pode levar o Fed a aumentar as taxas de juros e mantê-las por mais tempo. Maria Vassalou, codiretora de investimentos de soluções multiativos do Goldman Sachs Asset Management, destaca que a força do núcleo da inflação sugere que o Fed tem muito mais trabalho a fazer para trazer a inflação de volta para 2%.

Durante a tarde, o foco se voltou para comentários de dirigentes do Fed: da distrital de Richmond, Tom Barkin, afirmou que o resultado do CPI indica que a inflação está normalizando, mas ainda está desacelerando "devagar". De Nova York, John Williams, comentou que a inflação continua "alta demais", apesar de ter moderado nos últimos meses. Já a presidente do Fed em Dallas, Lorie Logan, disse que o BC americano deve estar preparado para subir juros por um período mais longo do que o esperado. Patrick Harker, da Filadélfia, por sua vez, disse que o Fed deve continuar com aumentos de 25 pontos-base nos juros durante algum tempo, até atingir nível em que a política monetária consiga trazer a inflação de volta à meta.

Entre as ações de destaque, as da Boeing subiram 1,30%, após a empresa anunciar um acordo avaliado em US$ 34 bilhões de venda de mais de 200 aeronaves para a Air India. O papel da Coca-Cola caiu 0,10%, após a gigante de bebidas informar balanço, enquanto que a Ford perdeu 0,92%, depois que a montadora paralisou a produção de um dos seus modelos elétricos.