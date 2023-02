Rafa Kalimann rebate comentário sobre acusações de uso de drogas: Falta de bom senso

14/02/2023 | 17:11



Desabafo! Rafa Kalimann usou seus Stories do Instagram para rebater comentários sobre o seu corpo. Nos vídeos, a influenciadora comentou que após sua participação no Baile da Vogue, recebeu um imensidão de comentários que a ex-BBB estaria usando drogas, explicando seu emagrecimento.

É verdade que você está usando drogas, por isso está essa magreza horrível? Está doente?, recebeu Rafa em uma caixinha de perguntas.

A apresentadora explicou que perdeu peso por problemas de saúde, onde passou por uma desidratação muito forte.

Não eram mais as mesmas medidas, mas eu estava bem melhor, já tinha recuperado, e estando com saúde, é o que importa. Saí de lá [Baile da Vogue] e fui ver os comentários das pessoas nas minhas fotos, nas fotos que me marcaram. E é muito duro, sabe? Quando você vê que você existir, você está bem ali e sem fazer mal para ninguém, sem atacar ninguém, nem aí para ninguém, na real. Resulta em receber tanta ofensa por conta do meu corpo. E doeu mais ainda porque, de fato, dessa vez eu estava doente.

Vale lembrar que a influenciadora vem sofrendo hate por sua aparência desde sua aparição no BBB20. Eita!