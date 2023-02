Megan Fox e Machine Gun Kelly não cancelaram o noivado, diz fonte

14/02/2023 | 17:11



Momento turbulento! Megan Fox fez algumas coisas que deixaram os seguidores super intrigados. Isso porque a atriz apagou todas as suas postagens com Machine Gun Kelly e publicou uma indireta. Desde então, a dupla, que sempre estava chocando os fãs com diversas histórias e comportamentos, ficou bem quieta.

A revista People decidiu saber mais sobre o que está rolando, e conversou com uma fonte próxima do casal. Segundo o informante, MGK e Megan brigaram, mas o noivado ainda segue em pé. A única mudança é que a artista tirou o polêmico anel de noivado com espinhos.

- Eles não cancelaram oficialmente o noivado, mas Megan tirou o anel.

Em seguida, a fonte da revista ainda contou que, apesar de já terem brigado antes, desta vez, o problema parece mais sério:

- Eles tiveram problemas no passado, mas as coisas parecem muito mais sérias desta vez.

Será que vem aí mais um término no mundo dos famosos?