Fontes revelam que Rihanna surpreendeu todos os membros da produção com sua gravidez

14/02/2023 | 17:10



De acordo com o que fontes detalharam ao TMZ, Rihanna escondeu sua gravidez de todos os membros da produção. Mais de 280 dançarinos não tinham a menor ideia de que a cantora já espera seu segundo filho com ASAP Rocky.

Em todos os ensaios para o show do intervalo do Super Bowl, Rihanna só usou roupas largas. O look escolhido pela cantora foi projetado para mostrar sua barriga, mas ela não deixou ninguém vê-la antes da apresentação. Em suas aparições públicas antes da apresentação, a cantora manteve sua estratégia de usar roupas largas e esconder sua barriga.

Falando na apresentação de Riri, é indispensável dizer que o público foi à loucura com o show. E quem estava na plateia e chocou a internet foi Cara Delevingne.

A atriz comentou sobre a experiência de ir ao Super Bowl durante o programa de domingo do James Corden, o Late Late Show, enquanto promovia sua nova série da Hulu, Planet Sex.

- Eu me senti muito grata por estar lá, e eu já a vi tocar muitas vezes, mas pareceu tão histórico e incrível. Eu me senti tão orgulhosa. Chorei.

Delevingne não sabia que a cantora estava grávida antes de sua revelação durante o show. A atriz demonstrou seu apoio à Rihanna usando uma camiseta que deu o que falar na internet.

Show da Rihanna interrompido por um jogo de futebol. Estranho, mas tanto faz.