Whindersson Nunes revela que não consegue mais se apaixonar: É muito triste

14/02/2023 | 15:10



Na última segunda-feira, dia 13, Whindersson Nunes acabou abrindo o coração ao comentar em uma publicação do tiktoker Júnior Caldeirão sobre relacionamentos. O jovem compartilhou um vídeo contando a situação complicada que enfrentou recentemente, já que seu namoro foi exposto - e ele ainda não era assumido. Com isso, o humorista falou que não consegue mais se apaixonar:

Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que eu não consigo mais me apaixonar, é muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabe que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas. Parece que de uma hora para outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço, as pessoas começam a falar absurdos e começam a deixar quem a gente vive maluco da cabeça, a ponto de transformar tudo que era bonito em um terror...

Whindersson está solteiro desde agosto de 2021, quando terminou o noivado com Maria Lina Deggan, com quem ficou por nove meses. Depois disso, o humorista não apareceu publicamente com mais ninguém.