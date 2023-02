Jogador ucraniano tem parada cardíaca em treino e é salvo por desfibrilador

14/02/2023 | 14:39



O ucraniano Oleg Danchenko, lateral-direito do Zorya, clube da Ucrânia, sofreu uma parada cardíaca nesta segunda-feira durante treino realizado na Turquia e precisou ser socorrido por uma equipe de médicos que estava no CT. O coração do atleta teria parado segundo informações da imprensa local e o jogador foi reanimado com a ajuda de um desfibrilador.

Os médicos logo identificaram a parada cardíaca, mas segundo o canal "Ta To Take", o atleta foi salvo por causa de uma grata coincidência. Médicos da Federação Austríaca estavam no mesmo CT em que o time ucraniano realizava as atividades e tinham, entre seus equipamentos, um desfibrilador.

Com a ajuda do aparelho, o coração do jogador de 28 anos voltou a bater e o restante do atendimento foi complementado no hospital. Internado no setor de emergência, a expectativa agora é aguardar o resultado dos exames para ver a necessidade de se fazer uma cirurgia no coração.

Uma junta de especialistas em cardiologia do hospital vem estudando o caso do atleta juntamente com os integrantes do departamento médico do clube ucraniano para dar uma palavra final sobre o caso.

Oleg Danchenko, que nasceu na Ucrânia, pertence ao AEK da Grécia e foi emprestado ao Zoria. O jogador teve uma breve passagem pelo Shakhtar Donetsk em 2018, e seu drama sensibilizou a diretoria do ex-clube que soltou uma nota, por meio das redes sociais, desejando boa recuperação ao lateral.