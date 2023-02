Prefeito de Diadema se recupera e segue internado após cirurgia no coração

Pamela Cadamuro



14/02/2023 | 14:28



O prefeito de Diadema José de Filippi Júnior (PT) passou por uma cirurgia no coração no HCor (Hospital do Coração), em São Paulo, na última segunda-feira (13). Ele está internado na unidade há cerca de 20 dias, quando foi hospitalizado por uma endocardite bacteriana.

De acordo com a prefeitura, Fillipi foi submetido a um procedimento cirúrgico para troca de válvula aórtica devido a endocardite. Ele passa bem e está em recuperação pós-cirúrgica. Inicialmente, Filippi passou por tratamento clínico com antibióticos, mas a equipe médica que acompanha o prefeito entendeu ser necessária a intervenção cirúrgica.

AFASTAMENTO DO CARGO

Na semana passada, o prefeito solicitou uma licença médica de 30 dias para continuar cuidando da saúde. Inicialmente, no entanto, a então secretária municipal de Saúde Rejane Calixto disse que Fillipi não precisaria de licença por estar trabalhando no hospital.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Filippi confirmou a possibilidade de precisar de uma cirurgia cardíaca. Ele ainda brincou relacionando os cuidados de saúde com a política. "A gente tenta ganhar no primeiro turno, mas quando não dá, nós vamos para o segundo, que é agora", disse.