Sharon Stone chora ao falar sobre morte do irmão: - Agradecemos pelo amor e apoio neste momento de muita dor

14/02/2023 | 12:11



Na noite da última segunda-feira, dia 13, Sharon Stone usou as redes sociais para compartilhar que seu irmão, Patrick, morreu vítima de um ataque cardíaco. A atriz chorou em vídeo ao confirmar a notícia e agradeceu o apoio recebido.

- Olá, pessoal. Esta mensagem é para confirmar que, sim, perdemos meu irmão Patrick Joseph Stone por conta de um ataque cardíaco. Sim, ele é o pai de River, que perdemos ano passado, aos 11 meses. Ele deixa sua mulher, Tasha, o filho, Hunter, e a filha, Kaylee. Como qualquer família, agradecemos pelo amor e apoio neste momento de muita dor e apreciamos as condolências.

Nos comentários da publicação, celebridades como Jeremy Renner, Elizabeth Banks e Orlando Bloom deixaram suas condolências com emojis de coração. John Travolta escreveu:

Querida Sharon, sinto muito por sua perda. Eu entendo muito bem o que você está passando. Com amor, JT.

Segundo informações do TMZ, Tasha Stone, esposa de Patrick, lamentou:

Parece que meu coração foi arrancado do meu peito. Patrick foi ficar com nosso doce River ... Não sei mais o que dizer, ele era meu mundo. Não tenho certeza de como seria a vida sem meu marido ao meu lado e, honestamente, não quero, mas é claro que vou. Só espero que você sempre fique ao meu lado cuidando de mim. Hunter, Kaylee e eu. Até nos encontrarmos novamente, eu sempre guardarei você e nossas memórias maravilhosas (e algumas não tão maravilhosas, mas tão importantes) perto do meu coração e sempre visitarei essas memórias. Eu te amo, querido. Meu desejo por todos é que agora pelo menos River tem seu pai com ele e espero que vocês dois estejam se divertindo.