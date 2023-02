Nem um centavo? Rihanna segue tradição do Super Bowl e não recebe cachê por apresentação

14/02/2023 | 12:10



B***h, better have my money? Que nada! Ao que parece, Rihanna não deixou a conta bancária mais recheada após a icônica apresentação no Super Bowl. Depois de sete anos longe dos palcos, a cantora fez o seu comeback durante a final da NFL no último domingo, dia 12, atraindo cerca de 118 milhões de espectadores. Contudo, segundo a People, ela não recebeu um centavo.

Isso porque RiRi seguiu a tradição do evento esportivo de não ganhar cachê. De acordo com a revista norte-americana, a produção da NFL arca com todos os custos do show, da montagem do espetáculo e até da viagem do artista convidado, mas não oferece pagamento extra.

Contudo, vale lembrar que Rihanna ficou entre os assuntos mais comentados da semana, alavancando vendas de sua marca de maquiagem, colocando suas músicas no topo das paradas novamente... e claro, teve até a oportunidade de divulgar a segunda gravidez. Ou seja, a publicidade do Super Bowl compensa a falta de salário.

Inclusive, ela conquistou o segundo lugar no pódio de apresentações mais assistidas, ficando atrás apenas de outra diva do pop: Katy Perry.