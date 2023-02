Liziane Gutierrez abre o jogo sobre Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho: - Jamais eu ficaria com homem casado ou em reconciliação

14/02/2023 | 12:10



E as revelações não param de sair! Desde o anúncio do divórcio, Jojo Todynho e Lucas Souza deram muito o que falar na internet e, agora, Liziane Gutierrez quebrou o silêncio para falar sobre o affair com o ex-militar, além de esclarecer alguns boatos. Segundo informações do colunista Adriel Marques, a influenciadora começou disparando:

- Gente, então. Vocês estão me marcando maior tempão e é sobre a entrevista que o Lucas deu e sobre a live que a Jojo fez. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu não vou atacar se eu não for atacada, eu sempre falo isso. Se isso é ser uma pessoa biscoiteira, se defender de coisas que não são verdade ou te incomodam, então eu sou biscoiteira. Vamos lá, dois pontos da entrevista do Lucas que me incomodaram bastante e me deixaram talvez chocada.

Em seguida, pediu desculpas à Jojo por um mal entendido.

- Na live da Jojo, ela comentou sobre mim. Nada demais e pelo que vi na live, de fato isso está no meu feed do Instagram. Eu não sabia disso como eu falei, eu até postei lá o negócio da notificação extrajudicial. Eu achei que aquilo fosse um advogado querendo aparecer, agora percebi que realmente era verdade. Eu não sabia e isso me chocou! Eu queria pedir humildemente desculpas a Jojo se eu causei algum dano, não foi porque eu quis. Eu tenho meus defeitos, porém, jamais eu ficaria com homem casado ou em reconciliação. Jamais!

E ainda frisou que não está sendo processada por Lucas, ao contrário do que ele afirma.

- Outro fato que me deixou bastante assim: Não é possível!. O Lucas na entrevista disse que estava me processando e galera, ele nunca me processou. Nunca! Ele falou que me processou pra não falar mais sobre ele. Se tem um processo, eu gostaria do número porque eu nunca fui citada. Então assim, não quero mais render esse assunto e é um assunto chato. Só duas coisas que eu fiquei sabe [chateada], foi o fato da Jojo falar que eles estavam tentando uma reconciliação. Isso mexeu um pouco comigo.

O colunista também noticia que, em entrevista ao Não É Nada Pessoal, o ex-marido da cantora alegou que ela teria editado a conversa apresentada para conseguir a medida protetiva, mas perdeu a batalha. O ex-militar aproveitou para afirmar que nunca a ameaçou.

- Meu advogado entrou [com o pedido], a Justiça tinha parado para o recesso de fim de ano, e agora em janeiro, foi recente, ele me falou que caiu e que não estava mais vigente. Meu advogado entrou com recurso para a medida protetiva cair, porque não tinha provas o suficiente, e que nenhum momento eu a ameacei.

Lucas confessou que a delegada da Delegacia da Mulher o teria consolado quando ele apareceu para responder ao processo de agressão.

- A delegada ficou ao meu favor. Eu na Delegacia da Mulher, só com agressor, e eu chorando, falava: Que humilhação. Eu não mereço isso pra minha vida, estar aqui respondendo a um processo de agressão. A delegada até começou a orar pra me acalmar e falou: ?Calma! Deus sabe de todas as coisas, você sabe que poderia ter sido pior. Pra mim não existia coisa pior do que aquilo. E aí a delegada falou: Fica tranquilo, meu parecer vai ser totalmente neutro, mas que vai mostrar o que você apresentou aqui.

Ele ainda falou sobre cancelamento:

- A Mirella puxou cancelamento para mim. Fez um comentário escroto? Ela não me conhece, nunca conversou comigo, ela nunca procurou me conhecer, ela não sabe da minha vida. Ela opinou sobre um relacionamento? E, assim, ela também teve um relacionamento super conturbado, super torto, foi e voltou [...]. Uma pessoa que já foi cancelada por causa de relacionamento, que não é exemplo para p***a nenhuma.