14/02/2023



Mergulhar em Fernando de Noronha (PE) é uma experiência inesquecível. Embaixo d’água, as pessoas se deparam com um mundo cheio de vida, cores e sons incríveis. São diferentes espécies de corais, peixes e muita vida marinha, sendo que algumas delas só são encontradas na região do arquipélago.

Dicas para mergulhar em Fernando de Noronha

Com 25 pontos de mergulho em mar aberto, o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha é um dos melhores destinos de mergulho de cilindro do mundo. O arquipélago é um local desejado por muitos mergulhadores, inclusive para realizar o curso com certificação. A ilha é conhecida por suas águas quentes e translúcidas, com visibilidade de até 50 metros.

O mergulho de cilindro, ou mergulho autônomo, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive crianças a partir de 8 anos, desde que acompanhado por profissionais certificados e com toda estrutura de segurança no entorno.

Os que têm credencial, mesmo sendo nível básico, podem fazer o mergulho credenciado em Fernando de Noronha. Realizada em pontos com até 63 metros de profundidade, a experiência é feita em grupos, sempre com o acompanhamento de dois ou mais instrutores graduados. Um deles deve sempre ir à frente quando há a submersão, funcionando como um guia, enquanto o outro garante a retaguarda e a segurança dos mergulhadores.

