Charge - 14 de fevereiro de 2023

A fábrica de chocolates Pan - de São Caetano - entrou com um pedido de autofalência junto à Justiça. Sediada no município do Grande ABC por mais de 88 anos, a tradicional empresa alega não ter condições de honrar com as dívidas avaliadas em R$ 260 milhões, dentro da recuperação judicial iniciada em março de 2021.

O pedido foi encaminhado na última sexta-feira à 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ (Região Administrativa Judiciária) de São Paulo. Na petição, a companhia informou que a maior parte dessa dívida é com tributos estaduais, Só esse montante soma R$ 182,9 milhões, porém, a mesma está garantida por imóveis e maquinários.