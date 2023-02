Guardiola pede desculpas a Gerrard após ironia com escorregão no Liverpool

14/02/2023 | 11:37



Pep Guardiola pediu desculpas nesta terça-feira ao ex-jogador Steven Gerrard por ter ironizado um lance protagonizado pelo então meio-campista em jogo decisivo do Liverpool no Campeonato Inglês. O treinador do Manchester City disse estar envergonhado pelo comentário feito na semana passada.

"Peço desculpas publicamente a Steven Gerrard pelo meu comentário estúpido e desnecessário. Todos sabem o quanto o admiro e quanto admiro sua carreira, e tudo o que fez pelo país em que vivo e trabalho. Tenho vergonha do que disse porque ele não merece", declarou Guardiola, antes do início de sua entrevista coletiva.

Na semana passada, o técnico do City acabou ironizando Gerrard ao defender o City das acusações da Premier League, a entidade que organiza o Campeonato Inglês, sobre questões de Fair Play Financeiro. O clube vem sendo investigado e pode sofrer punições, que vão desde a perda de pontos no Inglês até o rebaixamento.

"Eu não sei se somos responsáveis pelo escorregão de Steven Gerrard. Lembram daquela situação no Anfield? Eu não quero desrespeitar o Gerrard, mas foi culpa nossa?", questionou Guardiola, na sexta-feira passada. Ele se referia a um escorregão do então meia, que o fez perder a bola, em lance que originou gol do Chelsea. O time londrino vencera o Liverpool por 2 a 0, resultado que abriu caminho para o City ser campeão inglês.

Guardiola também comentou sobre o aguardado duelo desta quarta-feira, entre o City e o Arsenal, pelo Campeonato Inglês. O confronto é considerado uma "final" no torneio de pontos corridos, uma vez que o time londrino lidera a tabela com uma vantagem de apenas três pontos.

"Até agora, é o melhor time do Campeonato Inglês. Eles fizeram uma incrível primeira metade do torneio", elogiou o treinador do City. "Nós percebemos isso há algumas semanas quando jogamos contra eles pela Copa da Inglaterra. E vimos como estão dedicados e afiados. Será uma grande batalha em todos os departamentos", declarou.

O técnico afirmou também que não sabe se terá a sua disposição Erling Haaland. O atacante se machucou na rodada passada e virou dúvida para o grande duelo. O norueguês é o artilheiro do Inglês, com 25 gols.