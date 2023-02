No BBB23, Amanda fica chateada com Bruna Griphao e Paula considera se afastar da atriz

14/02/2023 | 11:10



O Jogo da Discórdia cumpriu seu papel e agitou a noite dos confinados do BBB23. Na madrugada desta terça-feira, dia 14, os brothers fizeram diversos desabafos sobre situações que os incomodaram ao longo da semana ou durante a dinâmica. Em conversa com Larissa, Amanda revelou não ter gostado que Bruna Griphao não mencionou seu nome quando trouxe novamente para a roda o conflito que rolou entre elas, Fred Nicácio e Cara de Sapato.

A médica disse que a atriz focou em Sapato e esqueceu dela.

- Até a minha história, ela não citou meu nome uma vez. Eu até falei com ela: Só pra te lembrar, eu também estava na história. [...] Fica parecendo que ela só se importou com a opinião do Sapato [...] Eu também fiquei mal. [O Fred Nicácio] foi pedir desculpa para o Sapato, para mim nem pediu. E, aparentemente, ninguém se importou.

A sister ainda relembrou situações em que os participantes estavam conversando e pediram que ela saísse:

- É um copo, e o copo vai enchendo, sabe? Eu tinha até conversado hoje de tarde isso com o Sapato. Eu falei: Eu estou desconfortável.

Amanda também bateu um papo com Bruna para compartilhar os motivos de estar chateada. A atriz, por sua vez, explicou que não tinha intenção de excluir a médica e pediu desculpas. E esta não foi a única conversa sincera que a moça teve durante a madrugada, pois ainda precisou esclarecer alguns pontos com Paula após a polêmica com Cristian. A artista afirmou não julgar o jeito de Paula, pois são parecidas, mas pede que ela repense suas falas e ações para não se prejudicar.

- Duvidei muito da sua verdade, e de quem você era, de ontem pra hoje. E me dói muito, porque eu gosto muito de você, e eu quero muito que você fique. Eu quero muito que você consiga provar pra essas pessoas aqui de dentro

Em resposta, Paula argumentou que queria proteger Bruna e a atriz fez um alerta:

- Eu te peço pra você tomar cuidado porque essas contradições, mais o seu jeito de ser, que é muito parecido com o meu, gera munição.

A pipoca revelou que está considerando se afastar da camarote se não for eliminada nesta terça-feira, dia 14.

- Fazendo o recálculo de rota, eu voltando, eu tenho que pensar duas vezes antes de ficar próxima de você.

E ressaltou o comportamento de Larissa nos Jogos da Discórdia.

- Todo Jogo da Discórdia eu levo uma lapada diferente da Larissa. Não está dando mais.

- Se você quiser se afastar de mim, eu vou respeitar. Eu não tenho como te forçar, mas eu não gostaria que isso acontecesse, respondeu a loira.

Domitila conversou com Sarah Aline na área externa da casa e pediu perdão por ter passado informações a MC Guimê:

- Queria conversar com você. Hoje foi o pior dia pra mim. Você pode perguntar ao Gabriel. Eu pensei pela primeira vez na possibilidade do que aconteceria se apertasse o botão verde. Eu me senti muito mal. Aquela comparação de que estou fazendo o mesmo que o Cris acabou comigo. Eu não disse ao Guimê que você iria votar nele. Foi a pergunta que você fez, a maior dúvida. Eu realmente falei demais. Falei mais do que necessário. E por falar demais eu causei um desconforto e eu lhe magoei muito. Sendo a minha intenção ou não, isso é um fato. E eu quero lhe pedir perdão por isso.

Após explicar o motivo de ter feito uma comparação entre a sister e Cristian, Sarah declarou que está disposta a reconstruir a confiança:

- O que eu também falei é que queria ver como é que foi a situação. Fiquei chateado da mesma forma que tinha ficado com o Cris. A diferença é que eu esperava que ele pudesse trair a gente. Meu incômodo eram outras coisas mais. Era mais pela forma como isso chegou. Em outro momento eu não acharia ruim você fazer isso com ele de tentarem se proteger. É um jogo. Foi muito em cima. [...] Construir a confiança é no dia a dia. Estou disposta a reconstruir. Não é uma coisa que vai ser tão natural quanto o que já tinha, mas não é uma coisa como voltamos da estaca zero. Da mesma forma que você falou que ficou pensando nisso durante o dia, eu acabei de receber essa informação e vou ter que acomodar de alguma maneira.