Cabeça de mulher esquartejada é encontrada em parque em área nobre de Paris

14/02/2023 | 10:56



Investigadores franceses encontraram a cabeça e outros restos humanos no parque Buttes Chaumont, uma das maiores áreas verdes de Paris, nesta terça-feira (14). Um dia antes, policiais alertados por funcionários encontraram partes do tronco de uma mulher dentro de uma bolsa. O trabalho de rastreamento permitiu encontrar os novos restos mortais localizados em alguns antigos trilhos de trem que cruzam o parque pela manhã, afirmou a Promotoria parisiense.

As autoridades trabalham agora na identificação da vítima. Enquanto se aguarda a autópsia, outra questão a ser esclarecida é quando o crime foi cometido.

De acordo com o Ministério Público de Paris, o assassinato é investigado pela brigada criminal da polícia judiciária da cidade. Segundo o canal de televisão BFMTV e o jornal Le Parisien, os novos restos mortais corresponderiam à mulher, cuja pélvis e coxas foram encontradas na segunda-feira por jardineiros.

A parte do corpo sem vida da mulher encontrada na segunda-feira ainda usava "jeans", disse uma fonte policial na terça-feira. Uma investigação por assassinato foi aberta e o parque foi fechado ao público no meio da tarde para que as equipes de perícia possam atuar. Cães farejadores estão sendo usados na operação.

A descoberta aconteceu na mesma região da cidade onde, em outubro do ano passado, o corpo de Lola, uma menina de 12 anos, foi encontrado dentro de um baú. A adolescente, que desapareceu quando voltava da escola, foi torturada antes de ser assassinada, em um crime que chocou o país.

O PARQUE BUTTES-CHAMONT

Longe das zonas mais turísticas da capital, o parque do Buttes-Chamont é um dos mais populares de Paris. Criado em 1867 sob o regime de Napoleão III, ele é situado em um dos bairros que atraíram uma população jovem e cada vez mais abastada nos últimos anos, segundo a Radio France Internationale (RFI).

Com vista para o Sacré-Coeur, as colinas do Buttes-Chamont, apelidadas por alguns de "fashion hill", em razão dos piqueniques animados organizados durante o verão, atraem gente do todos os cantos da cidade o ano todo, além dos moradores dos arredores, que praticam esportes no local, que conta com um lago, cascadas e até uma gruta artificial, distribuídos em 25 hectares.

O parque ficou famoso recentemente por ser usado como cenário para a 3ª temporada da série "Emily in Paris", da Netflix. (Com agências internacionais).