São Bernardo joga Copa do Brasil em casa no dia 1º de março

Pedro Lopes



14/02/2023 | 10:25



Já está definida a data em que o São Bernardo FC fará a estreia na Copa do Brasil contra o Náutico. O início do Tigre no torneio será no dia 1 de março, às 20h. O confronto será em casa no Estádio 1º de Maio.

Por conta da data já confirmada para essa estreia, a FPF (Federação Paulista de Futebol) marcou para 22 de fevereiro, às 19h30, o jogo contra o Ituano, válido pela oitava rodada do Paulistão. A partida que deveria acontecer no domingo foi adiada em razão da forte chuva que caiu na cidade de Itu e alagou o Estádio Novelli Jr. “Não havia condição de jogo. Seria uma partida complicada, por isso tomamos uma decisão conjunta”, avaliou Márcio Zanardi, treinador do São Bernardo FC sobre a decisão de adiar a partida.



Após nove anos, o São Bernardo FC voltará a disputar a Copa do Brasil. O Tigre chegou até a competição depois de conseguir uma boa pontuação no Campeonato Paulista de 2022. A equipe conseguiu também chegar até as quartas de final.