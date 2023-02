Mel Maia é assaltada, tem carro levado, e faz apelo ao ladrão: Se estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva

14/02/2023 | 09:11



A vida amorosa de Mel Maia pode estar indo de vento em popa, mas a atriz tem outro problemão para resolver. Na madrugada desta terça-feira, dia 14, ela contou nas redes sociais que foi assaltada quando estava com a família e o namorado, MC Daniel.

- Fazendo esse vídeo aqui para avisar que eu e minha família fomos roubados. Eu, meu pai, minha mãe, o Daniel - os dois telefones do Daniel, o meu telefone, o carro novo que eu tinha acabado de comprar para o meu pai, tudo, disse nos Stories.

A artista ainda fez um apelo e pediu para o ladrão devolver o automóvel que tinha acabado de presentear o pai, Luciano:

- Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo esse vídeo, por favor, devolva para a gente. Pelo amor de Deus! Nossa vida toda está aí dentro. Meu celular, o celular do Dani. Por favor, por favor! Amanhã a gente vai ver o que faz, se compra celular novo para entrar em contato com todo mundo. Tem uma por***a de trabalho para fazer, um monte de coisa para resolver.

E finalizou:

- Só para avisar uma coisa, também... A gente já falou com todas as pessoas possíveis do Rio de Janeiro, todas as autoridades. A gente está correndo muito atrás. Acabei de comprar para ele [pai] e aconteceu isso. A gente nunca espera. E toda a minha vida, todo o trabalho estava no meu celular. No do Dani também. Tinha todas as coisas do meu trabalho, isso dificulta muito a minha vida, vocês não tem noção.