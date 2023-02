Bloco do Baixo Custo: aplicativos para curtir o Carnaval com pouco dinheiro

Bianca Bellucci

Perder o bloco, ficar em casa vendo filme ou deixar de beber por falta de orçamento não é uma opção para quem tem smartphone. Isso porque existem aplicativos que prometem ajudar na economia e na organização geral dos quatro ou até cinco dias de folia da galerinha. Veja abaixo quais apps você deve baixar já para garantir a saída do “Bloco do Baixo Custo” e curtir o Carnaval com pouco dinheiro.

Churrascômetro

Todo em português e com uma interface divertida e bem acabada, o aplicativo será uma mão-na-roda para quem vai montar o bar e o churrascão em casa para curtir o Carnaval. O objetivo da plataforma é calcular a quantidade necessária de carne, bebidas, aperitivos, temperos, carvão, materiais descartáveis e muitos outros itens essenciais para um evento caprichado. Está disponível para Android e iOS.

ShopFully

Para quem faz o esquenta em casa ou vai montar o bloco na própria garagem, este aplicativo para Android e iOS é ideal, pois monitora preços e ofertas de produtos. Assim, a galera pode administrar bem as compras de mercado e economizar uma graninha nas comidas e bebidas. Vale ressaltar que essa época costuma ter uma boa variação de preço, mas as promoções para utensílios do lar e comida estão em alta.

Preço dos Combustíveis

Os foliões que viajam com o carro lotado de amigos, compras, bebidas, mochilas e fantasias terão que ficar de olho no custo crescente do combustível e a variação vista para esta época do ano, além das demais despesas do veículo. Para ajudar nas contas do abastecimento mais vantajoso e econômico durante toda sua viagem, o aplicativo indicado é o Preço dos Combustíveis. Está disponível para Android e iOS.

BlaBlaCar

Se a ideia é não dirigir, o BlaBlaCar pode ser uma opção interessante. Com ele é possível pegar carona para um determinado destino. Basta verificar a rota desejada, combinar com o motorista e embarcar. Disponível para Android e iOS, o aplicativo é economia pura para quem quer se locomover pela cidade entre os blocos e os pontos mais movimentados durante o Carnaval.

Evenfy

Após quatro, cinco ou até mais dias dividindo o pão, o feijão e o busão, é difícil fazer as contas fecharem entre todo o grupo. É bem provável que o pessoal já não se lembre mais quem está devendo para qual amigo. Muito menos o quanto precisa pagar. Para o Carnaval fechar no azul – e de boa com os parceiros de folia –, o Evenfy calcula os gastos coletivos e passa a régua sem erro. Está disponível para Android e iOS.