Ratinho passa por cirurgia e mostra imagens do hospital: Segunda começou assim

14/02/2023 | 08:10



A semana começou de forma diferente para o apresentador Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho. Aos 66 anos de idade, ele revelou na noite da última segunda-feira, dia 13, que está internado porque precisou passar por uma cirurgia no joelho.

No Instagram, ele postou um vídeo com imagens do hospital para tranquilizar fãs, amigos e familiares sobre seu estado de saúde:

Hoje, segunda-feira começou assim? Cirurgia no joelho para andar na linha. Chega de mancar. Aproveitando, informo a todos que a cirurgia foi ótima! Já estou no quarto apenas aguardando uns dias pra voltar pra casa, mas nada demais. Tudo cuidado pós-cirúrgico de praxe. Estou ótimo!, escreveu ele na legenda do vídeo.

Com a postagem, alguns famosos mandaram mensagens para Rainho:

Deus abençoe, meu amigo. Aproveita e arruma o nariz também, brincou Celso Portiolli.

Lindo de todo jeito, disse a cantora Maraisa.

Eu e você de muleta , tenha uma excelente recuperação. Eu já estou na fisioterapia, contou Sérgio Mallandro, que recentemente passou por uma cirurgia no quadril.

Já deu tudo certo, escreveu a cantora Simony.

Que ele tenha uma boa recuperação!