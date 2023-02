PIB da zona do euro tem leve expansão de 0,1% no 4º trimestre, confirma revisão

14/02/2023 | 07:32



O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre, segundo revisão divulgada nesta terça-feira, 14, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE). Na comparação anual, o PIB da zona do euro se expandiu 1,9% entre outubro e dezembro. Os resultados confirmaram as estimativas iniciais, publicadas no fim de janeiro, e vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Em todo o ano de 2022, a economia da bloco teve crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior, confirmou a Eurostat.