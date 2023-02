Ásia: bolsas fecham na maioria em alta, após rali em NY e à espera de CPI dos EUA

14/02/2023 | 07:30



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 14, após um rali em Wall Street, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação dos EUA.

O índice japonês Nikkei subiu 0,64% em Tóquio, a 27.602,77 pontos, enquanto o chinês Xangai Composto avançou 0,28%, a 3.293,28 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho de 0,53% em Seul, a 2.465,64 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,71% em Taiwan, a 15.654,48 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com avanço de 0,18% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.430,90 pontos.

As exceções na região asiática foram o Hang Seng, que caiu 0,24% em Hong Kong, a 21.113,76 pontos, e o Shenzhen Composto, índice chinês formado por empresas com menor valor de mercado, que teve baixa marginal de 0,08%, a 2.188,81 pontos.

A predominância do apetite por risco na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York subirem mais de 1% na segunda-feira, em meio a expectativas de que a última pesquisa de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser publicada na manhã desta terça, mostre nova desaceleração dos preços.

Dados de inflação são fundamentais para a trajetória da política monetária dos EUA. Nas últimas semanas, dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) vêm sinalizando que a instituição terá de elevar ainda mais seus juros para trazer a inflação de volta à sua meta oficial de 2%.

No Japão, o governo confirmou a nomeação de Kazuo Ueda para assumir a presidência do BoJ - o BC japonês - no lugar de Haruhiko Kuroda, a partir de abril. O nome de Ueda será submetido à aprovação do Parlamento do país. Também foi divulgado que o PIB japonês cresceu 0,2% entre outubro e dezembro ante os três meses anteriores. Em todo o ano de 2022, o Japão cresceu 1,1%, mas sua economia permaneceu ligeiramente abaixo de níveis pré-covid. Com informações da Dow Jones Newswires.