Prefeitura de Mauá retoma entrega de uniformes escolares e kits de material

Da Redação



14/02/2023 | 06:07



A Prefeitura de Mauá retomou nesta segunda-feira (13) a entrega dos uniformes escolares aos alunos da rede municipal de ensino. Durante as próximas semanas, os responsáveis pelos estudantes serão convidados a comparecerem nas unidades para a retirada. Serão ofertadas três camisetas, sendo uma delas de manga longa, um short para os meninos ou um short saia para meninas, um conjunto de moletom e dois pares de meia. Em 2023, até o momento, são mais de 17 mil alunos matriculados.



O prefeito Marcelo Oliveira (PT) compareceu em quatro escolas para participar do ato de distribuição. “O desafio de governar nossa cidade é grande, mas estou esperançoso. Os dois primeiros anos de mandato foram dedicados à luta contra a Covid e para colocar a casa em ordem. Com a nossa população vacinada, conseguimos avançar nos processos de compras dos uniformes e do material escolar. E hoje é uma alegria poder entregá-los aos nossos alunos. Vamos continuar a investir em escolas de qualidade, em merenda de qualidade e em profissionais capacitados para ajudar na formação destas crianças que são o futuro de nossa cidade e de nosso país”, afirmou. Juntamente com os uniformes, a Prefeitura irá distribuir os kits de material escolar.



Nos primeiros dois anos, a atual gestão precisou recuperar a capacidade de investimentos na cidade devido ao rombo financeiro deixado pela gestão anterior. Por conta disso, segundo o governo, não foi possível entregar os uniformes em 2021 e 2022.