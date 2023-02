Alex marca posição entre Lula e Campos

Da Redação



14/02/2023 | 06:05



No atrito público entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), líder do partido na Câmara e tesoureiro nacional da sigla, resolveu tomar posição. “Somos a favor a autonomia do Banco Central, um princípio que rege o nosso programa. Obviamente criticamos a taxa de juros, mas é importante que o banco trabalhe para reconhecer e diminuir essa taxa à população”, disse o parlamentar, em vídeo publicado nas redes sociais. Alex lembrou que em 2021 o Congresso aprovou lei que garante a autonomia ao banco, para separar as decisões de governo das decisões monetárias. “Sempre a favor da democracia em primeiro lugar.”

Bastidores

Novo comando petista

Com a ida de Luiz Marinho (PT) para o Ministério do Trabalho, o ex-prefeito de São Bernardo deixou o comando estadual do partido. Em seu lugar, assumiu a presidência do PT em São Paulo o deputado federal em primeiro mandato Kiko Celeguim, que foi prefeito de Franco da Rocha por dois mandatos (entre 2013 e 2020) e é filho de Mário Maurici de Morais, também ex-prefeito da cidade, atual deputado estadual e homem-forte da gestão João Avamileno em Santo André.