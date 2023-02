O Carnaval começa hoje. Com vocês, Maria Fuá e seu bloco. Treze anos de folia. Alegria em São Bernardo

Ademir Medici



Quem nos conta esta história é Cibele Mateus, coordenadora artística deste bloco de rua eleito por “Memória” para animar o Carnaval 2023 aqui na página. Cibele foi apresentada à Memória por uma amiga querida, Neusa Borges, a sobrinha do craque Cocada, com quem jogamos bola no fundão da Vila Baeta Neves.

Zabé, Ginga e muito mais

Texto: Cibele Mateus

O bloco Maria Fuá convida toda população para seu tradicional Carnaval. São 13 anos de brincadeira na cidade de São Bernardo, levando muita alegria pelas ruas.

Este ano, além da bonecona Fuá, que dá nome ao bloco, e a boneca "Zabé", feita em homenagem a grande mestra de pífano - "Zabé da Loca" - teremos a estreia da "Ginga".

Ginga é boneca capoeirista que sabe festejar e também guerrear.



A festa será no sábado de Carnaval, dia 18, no Parque Imigrantes. O bloco Maria Fuá sairá às 14h da Rua José Martins Fernandes, 445.



Cibele Mateus fala de uma segunda atração no Parque Imigrantes: um espetáculo de circo na avenida.

NOTA DA MEMÓRIA – Saudemos, pois, Maria Fuá e seu pessoal. E vamos explicar a importância do logotipo “Carnaval 93” incluído na página de hoje.

O logo simboliza um momento importante na história do Diário do Grande ABC. O jornal passava a usar o colorido na maioria das suas páginas. Um momento de transição do preto e branco para a fase das cores.



Desde os tempos do semanário News Seller, a cor aparecia aqui e ali, do azul no logo do jornal e em edições especiais, mas era o preto e branco que prevalecia, como na maioria das publicações nacionais e internacionais.



O cromo colorido surge com o sistema offset, adotado pelo Diário na primeira metade da década de 1970, só usado eventualmente.

Em 1993, há 30 anos portanto, novos equipamentos modernizam o sistema gráfico do Diário, daí o logo a cores do Carnaval, que no início dos preparativos para a festa popular, em janeiro daquele ano, ainda saiu na versão preta e branca.



O Banco de Dados do Diário, que é o mais completo arquivo histórico das sete cidades que formam o Grande ABC, guarda todos os negativos fotográficos das reportagens feitas a partir do início dos anos 70. Todos em p&b. E, a partir de 1993, começam a se multiplicar caixas-arquivos com os negativos coloridos, muitos deles inéditos, pois não são todos os que foram publicados. Caberá à esta página Memória ir mostrando essas preciosidades. E que alegria começar com o Carnaval 93...

Fotos: Joyce Carina e Amanda Lopes

PROTAGONISTAS. Em 2018, Fuá brinca num beco no Parque Imigrantes; em 2019, Zabé da Loca dá seu show particular, numa criação de Celso Ohi: para nós da Memória é o ressurgimento do Carnaval raiz como o vivido em tempos que se foram

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 14 de fevereiro de 1993 – ano 34, edição 8310

MANCHETE – OAB vai pressionar contra ajuste fiscal. Entidade vai ao STF e defende a inconstitucionalidade do IPMF (o imposto do cheque).

EM 14 DE FEVEREIRO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: na estreia da companhia de cavalinhos na Estação de São Bernardo (hoje Santo André), duas bandas se apresentaram: uma composta por operários da firma Silva, Seabra e Companhia (Ipiranguinha) e outra por operários da fábrica Bergman, Kowarick e Cia. Como no futebol que viria, duas bandas rivais.



A banda da Ipiranguinha tinha contrato assinado com o circo de cavalinhos; a segunda, estimulada pelo médico José Luiz Flaquer, se apresentou para tocar assim mesmo.

O tempo esquentou. Informa o correspondente do Estadão que Flaquer se identificou como delegado de polícia, mesmo tendo renunciado ao cargo. O certo é que, depois da discussão, prevaleceu o contrato. Tocou a banda dos operários da Ipiranguinha, retirando-se do recinto a banda dos operários da Kowarick.

1973 – Prefeito Geraldo Faria Rodrigues, de São Bernardo, visita as instalações da Makro, em São Paulo, e inicia tratativas para a instalação de unidade do supermercado atacadista no bairro Paulicéia, onde permanece.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

