Palavra do Leitor - 14 de fevereiro de 2023

Da Redação



14/02/2023 | 06:01



Carnaval

Os antigos diziam: alguns convites jamais podemos recusar, entre eles o de batizar uma criança (convite divino). Quanto aos outros, é melhor analisar com paciência e sabedoria, evitando problemas futuros. Seguindo esta linha, quero informar que estou recusando os convites de ‘amigos’ para desfilar no Carnaval. Acho que não tenho inteligência e competência para sambar e cantar aquelas canções tão ‘complexas’, recheadas de vogais. Agradeço os convites, mas não vou aceitar.No período de folias, gosto de fazer outras atividades: viajar, caminhar, visitar museus, teatros, cemitérios, igrejas, zoológicos.Ouvir boa música nacional e internacional, raridades que guardo a sete chaves no meu baú cultural. Fico bem distante da mídia, não posso arriscar meus sensíveis olhos e ouvidos nos trios elétricos. Minha imunidade é baixa, saúde frágil, o intestino pode subir para a cabeça e provocar diarreia mental. Óbito!



Mário Sérgio - São Bernardo



Visita aos EUA

Apesar de a “mimimidia” ativista tentar a todo custo enaltecer a visita do descondenado aos EUA, Lula volta ao Brasil sem muitos avanços efetivos. Durante a visita ao país, o principal anúncio do petista foi dizer “acreditar” que os EUA vão ingressar no Fundo Amazônia, recebendo como resposta um diplomático “vamos pensar”. Prometeu também ao chefe de Estado norte-americano zerar o desmatamento da Amazônia até 2030, o mesmo que fez Bolsonaro em 2021, sem detalhar como pretende alcançar os resultados. Alem disso, o cancelamento do encontro entre as primeiras-damas não pegou bem para o nosso lado.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Ataques à democracia

Este é espaço democrático onde são colocadas opiniões divergentes, o que muito nos enriquece. Recentemente foi publicada duas vezes, dias 9 e 11, uma mesma carta condenando sigilo decretado às imagens da invasão terrorista ao Planalto. Devido à insistência do Diário na publicação, é justo que se coloque também as justificativas apresentadas para o ato, para que cada um faça o seu julgamento. Foi justificado com a publicidade da segurança das instalações da Presidência, e informado que as imagens já constam do processo investigatório onde a PF e o Exército apuram o episódio. Trechos delas foram publicadas dia 15 de janeiro pela Globo. Outras emissoras à época também tiveram acesso, quando solicitadas. Pessoalmente não vislumbro nenhum interesse do atual governo em esconder os invasores paramentados e com ideologia tão bem definida.



Evaristo de Carvalho Neto - Santo André



Nota da Redação: Por um erro de edição, uma mesma carta foi publicada duas vezes nesta coluna da versão impressa do Diário.



Livrarias

Realmente concordo com os dizeres de Flávio Ricco, em sua coluna Canal 1 na edição de 13 de fevereiro sobre o fechamento de livrarias; isto é um retrocesso. Fui analista literário por mais de duas décadas, aposentei-me e atualmente faço um trabalho voluntário em escolas, direcionado à iniciativa da leitura e a história dos livros. Alegra a alma quando uma pessoa fecha um livro, após sua leitura. Chora a alma quando uma livraria fecha suas portas.



Jonas Taucci - Capital



Feira Literária

Parabenizo os organizadores da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) por escolherem Clarice Lispector como homenageada da segunda edição, confirmada para outubro (Setecidades, ontem). A ucraniana, que muito cedo chegou ao Brasil, talvez seja a escritora mais conhecida deste País, o que é um mérito gigantesco dada a aversão do brasileiro médio pelo livro. Para conhecer mais sobre a autora, sugiro a excelente biografia escrita pelo norte-americano Benjamin Moser, Clarice.



Antônio Ozeiro Tabul - Diadema