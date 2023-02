Ucrânia: Zelensky discute reconstrução do país com banqueiros do JPMorgan

13/02/2023 | 19:43



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teve uma reunião com banqueiros do norte-americano JPMorgan para debater caminhos para a reconstrução do país, prestes a completar um ano da invasão russa, conforme comunicado publicado pelo seu gabinete. Dentre os temas debatidos no encontro, realizado na semana passada, a criação de uma plataforma para atrair capital privado e investimentos em grandes projetos, em particular nos setores de energia verde, tecnologia da informação (TI) e tecnologias agrícolas.

O JPMorgan assinou um memorando de entendimentos com o Ministério da Economia da Ucrânia na semana passada, no qual se compromete a assessorar o governo na estabilização financeira, ratings de crédito, gestão da liquidez e novas parcerias. Além disso, representantes do banco vão passar a integrar um grupo de assessores e representantes do setor de investimentos financeiros do mercado de capitais juntamente com a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo.

"Estamos orgulhosos de nosso apoio de longa data à Ucrânia e comprometidos em fazer nossa parte para elevar o país e seu povo. Todos os recursos do JPMorgan Chase estão disponíveis para a Ucrânia enquanto ela traça seu caminho pós-conflito para o crescimento", disse o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, em nota.