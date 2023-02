Defesa Civil emite alerta de chuvas fortes para o Grande ABC

Da Redação



13/02/2023 | 19:14



A Defesa Civil emitiu, nesta segunda-feira (13), um alerta de chuvas fortes para todo o Estado de São Paulo. No Grande ABC, a previsão é de pelo menos 60 milímetros entre a próxima terça (14) e quinta (16).

De acordo com a instituição, as chuvas podem vir acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões. Na tarde do último domingo (12), o temporal causou alagamentos e estragos em cidades como Santo André, Diadema e Mauá. A avenida dos Estados ficou tomada pela água.

A orientação é para que as pessoas localizadas em áreas mais vulneráveis tenham atenção para os riscos de deslizamento. A qualquer sinal, como paredes rachadas, deixe o imóvel e busque ajuda imediatamente. O telefone da Defesa Civil é o 199 e o do Corpo de Bombeiros é o 193.