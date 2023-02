Morre o co-produtor de Os Banshees de Inisherin, filme indicado ao Oscar

13/02/2023 | 18:11



O ano de 2023 ainda está no começo e a gente já teve que se despedir de alguns famosos. Foi anunciado que no dia 11 de fevereiro, morreu James Flynn que era o co-produtor de um dos filmes indicados para o Oscar 2023, Os Banshees de Inisherin.

De acordo com o The Hollywood Reporter, James tinha cerca de 57 anos de idade e a causa da morte ainda não foi revelada, mas tratava-se de uma doença descoberta recentemente.

Todos nós da Metropolitan Films estamos profundamente tristes com a morte de nosso estimado fundador, colega e grande amigo James Flynn, que partiu pacificamente na manhã de sábado com sua esposa Juanita Wilson e os filhos Alex e Anna ao seu lado. James lutou contra sua doença recente com coragem, dignidade, positividade e discrição até o fim. Por esse motivo, estamos cientes de que a notícia de sua morte foi um choque inesperado para todos nós e para muitas pessoas dentro e fora da indústria.