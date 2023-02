Cueca usada por Bryan Cranston em cena de Breaking Bad está sendo leiloada por 25 mil reais

13/02/2023 | 18:10



Não é novidade para ninguém que Breaking Bad fez muito sucesso anteriormente e dentro de um dos episódios o personagem principal, Walter White - protagonizado por Bryan Cranston, acaba aparecendo de cueca e isso virou uma cena completamente histórica.

Longos anos depois do lançamentio do episódio, de acordo com o TMZ, a cueca que o protagonista usava agora pode ser sua. Isso mesmo, a peça de roupa está indo à leilão com o lance inicial de nada mais, nada menos do que 25 mil reais.

Além desta peça, ainda existe um vestido usada por Lisa Rinna e um outro de Pamela Anderson que foram utilizado em Dancing With The Stars que também estão sendo leiloados.