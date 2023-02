Fabinho celebra 1ª partida como titular no ano e espera sequência no Palmeiras

13/02/2023 | 16:42



Fabinho ainda é desconhecido de grande parte da torcida do Palmeiras. Mas o volante que ganhou destaque do time sub-20 já somou 20 aparições na equipe profissional, foi efetivado em 2023 e estreou como titular no ano diante do Água Santa, no domingo. Apontado por muitos palmeirenses como nova joia, ele celebra a oportunidade em Diadema e espera ganhar mais chances.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil, mas trabalhamos bem durante a semana, treinamos forte para fazer um bom jogo e conseguimos sair com a vitória", disse, sobre o 1 a 0 no Água Santa. "Muito feliz também pela oportunidade que recebi, minha primeira vez como titular na temporada. Venho trabalhando, me dedicando para, se Deus quiser, continuar recebendo novas oportunidades", afirmou o camisa 35.

Ainda buscando um substituto para o volante Danilo, negociado com o Nottingham Forest, Abel Ferreira pode dar mais chances a Fabinho. Os torcedores palmeirenses que já acompanham a carreira do garoto, o veem em condições de assumir a vaga e até pressionam o técnico para mais oportunidades. Por enquanto, Zé Rafael vem atuando com o primeiro volante, com Gabriel menino completando o setor.

"Me sinto muito mais preparado depois dessa pré-temporada com a equipe profissional. Me dedico cada vez mais nos treinos para quando aparecer as oportunidades conseguir aproveitar da melhor forma. Estar integrado ao elenco principal é muito importante para nós que viemos da base", comemorou.

A presença de outros jovens no grupo deixa Fabinho menos ansioso e mais ambientado. "Além de companheiros de trabalho, somos amigos desde novos. Crescemos juntos e agora estamos aqui dividindo espaço no elenco profissional. Nós que estamos subindo agora, e os meninos que já estavam aqui, procuramos aprender a cada dia."

Abel Ferreira comandou um coletivo entre a molecada e os reservas nesta segunda-feira. Os titulares fizeram trabalho regenerativo e a preparação para o clássico com o Corinthians, quinta-feira, na Neo Química Arena, começa para valer nesta terça-feira, na Academia de Futebol.