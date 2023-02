Maiara nega suposta recaída com Fernando Zor

13/02/2023 | 16:10



Após alguns rumores de que Maiara e Fernando Zor tivessem ficado recentemente, a sertaneja se manifestou e negou que os boatos fossem verdadeiros. A dupla de Maraisa falou ao Metrópoles sobre a história que estava rodando a internet:

- Estou há 20 dias fora do Brasil, nem sei da vida dele, nem sei o que está acontecendo aí. Não sei de onde esse povo arruma isso.

A cantora estava passando alguns dias em Orlando, nos Estados Unidos, mas já embarcou de volta ao Brasil no último domingo, dia 12. Já Fernando Zor apareceu curtindo uma balada no último fim de semana, diminuindo os boatos de que estivesse de volta com Maiara, antes do pronunciamento da sertaneja.