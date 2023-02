Mãe envia chuteira 'recheada' com drogas para o filho no CDP de Diadema

Da Redação



13/02/2023 | 15:28



Uma chuteira recheada com mais de mil partes de drogas foi apreendida no Centro de Detenção Provisória de Diadema. O caso aconteceu na última quinta-feira (9).

De acordo com as informações, o pacote foi enviado pela mãe de um dos encarcerados. Ao passar a encomenda pelo raio-x, os agentes suspeitaram do conteúdo e abriram a caixa. Na palmilha do calçado, eles encontraram duas folhas com 1.369 fragmentos de uma droga conhecida como K4, uma espécie de maconha sintética. Um procedimento interno foi instaurado e as drogas acabaram encaminhadas ao 1º DP da cidade.

Esse não é o primeiro caso de drogas escondidas em sapatos ou outros objetos no Grande ABC. Em janeiro deste ano, uma mãe tentou enviar cocaína camuflada dentro de um tubo de pomada ao filho no CDP de Santo André. Dias depois, na mesma unidade, os agentes encontraram uma droga sintética conhecida como M4 também nas palmilhas de um par de tênis. Na semana passada, no CDP de São Bernardo, uma porção de maconha foi apreendida dentro de uma tampa de uma embalagem de sabão.