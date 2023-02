Carol Dias, esposa de Kaká, anuncia a chegada de Sarah

13/02/2023 | 15:11



Nasceu! Carol Dias anunciou nesta segunda-feira, dia 13, que Sarah, sua filha com Kaká, nasceu. A novidade foi compartilhada em suas redes sociais através de um stories. Na gravação, a modelo surgiu amamentando a bebê.

Casada com o ex-jogador de futebol Kaká, Carol anunciou em meados de novembro de 2022 a sua segunda gravidez por meio de um vídeo postado nas redes sociais. Na publicação, a bonitona até tentou enganar o público mostrando seu look do dia, mas em seguida já revelou a barriguinha.

Cerca de um mês depois, a modelo e Kaká fizeram questão de realizar um chá revelação e descobriram que estavam esperando novamente uma menininha, que leva o nome de Sarah.

Vale lembrar que Kaká e Carol já são pais de Esther, de apenas dois anos de idade, mas o craque também teve Isabella, de dez anos de idade, e Luca, de 13 anos de idade, frutos do antigo casamento do craque com Carol Celico.