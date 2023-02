Testamos: Huawei Band 7 oferece boa relação custo-benefício

Bianca Bellucci

17/02/2023 | 08:57



A Huawei Band 7 chegou às prateleiras brasileiras em julho de 2022. Seu maior destaque está em oferecer uma série de recursos para monitorar o bem-estar em um formato compacto. Isso porque tem apenas 9,99 mm de espessura e pesa somente 16 gramas (sem a pulseira) – especificações para lá de positivas para dormir, se exercitar ou trabalhar sem desconforto.

Dentre os recursos de saúde, é possível destacar funções como medidor de frequência cardíaca e de saturação do oxigênio no sangue, monitoramento de sono e de estresse, e até acompanhamento do ciclo menstrual. A simples aferição de pressão arterial, por sua vez, não está entre as opções.

Em relação às atividades físicas, a Huawei Band 7 permite monitorar 96 tipos de treinamentos. Entre eles, estão ioga, corrida, ciclismo e natação.

Todos esses recursos podem ser acessados pela tela de 1,47 polegada. Também é possível verificar novas mensagens de WhatsApp ou SMS, por exemplo. O problema é que o usuário só consegue interagir com as notificações de aplicativos de terceiros se tiver um telefone com tecnologia Android 7.0 ou versão mais recente.

O layout, por sua vez, é personalizável. São mais de 4 mil opções disponibilizadas pela Huawei – embora apenas algumas delas sejam gratuitas. Independentemente da escolha, as informações são fáceis de visualizar, estando a um toque de distância.

Ainda é importante destacar o desempenho da bateria. Em uso intenso – cerca de 13 horas por dia –, a carga dura em torno de uma semana. Quando está em repouso, o visor da Huawei Band 7 fica escuro, aumentando ainda mais a duração da bateria.

Vale a pena?

A equipe do 33Giga testou a Huawei Band 7 por cerca de dois meses e chegou à conclusão de que o produto tem uma boa relação custo-benefício. Isso porque oferece facilidade de uso, formato anatômico e múltiplas funções pelo preço sugerido de R$ 329,99 – valor competitivo quando o assunto é pulseira inteligente.

Raio-X da Huawei Band 7

Tela: 1,47 polegada

1,47 polegada Dimensões: 44,35 × 26 × 9,99 mm

44,35 × 26 × 9,99 mm Peso (sem pulseira): 16 gramas

16 gramas Compatibilidade: a partir do Android 6 e do iOS 9

a partir do Android 6 e do iOS 9 Duração da bateria: até 14 dias (uso moderado) ou 7 dias (intenso)

até 14 dias (uso moderado) ou 7 dias (intenso) Cores da pulseira: verde, vermelho, preto e rosa

verde, vermelho, preto e rosa Preço sugerido: R$ 329,99

R$ 329,99 Site oficial: https://bit.ly/3RL4Z7p

Na galeria, veja imagens da Huawei Band 7:

