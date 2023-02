Post Malone é barrado de entrar em balada na Austrália e motivo surpreende

13/02/2023 | 14:10



Post Malone é super conhecido por suas músicas e suas inúmeras tatuagens. E, de acordo com o Daily Mail, o rapper acabou tomando um susto recentemente ao ser proibido de entrar em uma balada na Austrália. Se você está pensando que ele estava bêbado ou causando por qualquer motivo, está bem enganado! Segundo o jornal, o cantor foi simplesmente barrado de entrar na casa de shows por causa das várias tatuagens presentes em seu rosto.

Ainda de acordo com a publicação, a balada é conhecida por ser super rígida em relação aos seus códigos de vestimenta, aparência e comportamento. E depois de ser avisado que não foi autorizado a entrar na casa, Post Malone lamentou o ocorrido com alguns jornalistas que estavam presentes no local.

- Eles me proibiram por causa das minhas tatuagens. Eu nunca vivi nada parecido com isso, revelou o cantor para o The West Australian.

Mas parece que ele nem se abalou tanto, porque logo em seguida foi para uma outra casa de shows, festejou com os amigos e ainda teria pagado bebida para alguns fãs que estavam presentes por lá.